Душан Алимпиевич: «Думаю, парни заслужили эту победу!»

Саратовский «Автодор» в домашнем матче Кубка ФИБА-Европа одержал победу над голландским «Ден Бошем» (89:79).

Главный тренер «Автодора» Душан Алимпиевич прокомментировал исход победной игры:

— Для нас это был очень тяжелый матч. Когда меняются тренеры, меняется и все внутри команды. Ребята начали тренировать защиту. Конечно, я должен быть доволен победой. Нам следует продолжать меняться, менять свои привычки. Мне бы хотелось поблагодарить зрителей. Сегодня на арене царила прекрасная атмосфера, и нам было приятно играть перед саратовскими болельщиками. Результат представлял для нас большую значимость, а разница в счете много раз была близкой. Думаю, парни заслужили эту победу. Мои поздравления им! — сказал наставник.