Владимир Ткачев: «Билялетдинов после матча с «Трактором» сказал, что нам есть в чем добавлять»

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев после гостевой победы над «Трактором» (3:0) отметил, что команда использовала ошибки соперника и реализовала свои моменты, а также похвалил игру вратаря Владислава Подъяпольского.

— На матч мы выходили с настроем на победу. Сыграли максимально дисциплинированно, использовали ошибки соперника. Мы просто реализовали свои моменты, которые должны были реализовывать еще в первом периоде.



Преимущество было в три шайбы, но нельзя было расслабляться. Хорошо, что в третьем периоде сыграли без ошибок и дали вратарю сыграть уверенно, надежно — он нас тоже сегодня во многих моментах спасал. Все молодцы.

— Что сказал Зинэтула Хайдярович после матча?

— Нам есть в чем добавлять. Неплохой результат, но впереди тоже сложные игры, хорошие соперники. Будем к ним готовиться, — приводит слова Ткачева официальный сайт казанского клуба.

Следующий матч «Ак Барс» проведет в четверг, 22 ноября, в Магнитогорске, где сыграет с местным «Металлургом».