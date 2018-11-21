В Красноярске, возможно, появится пиво «Аленичев безалкогольное»

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Красноярские бизнесмены намерены запустить в продажу новый сорт пива под названием «Аленичев безалкогольное», сообщает «Чемпионат».



«Дмитрий Анатольевич прославил безалкогольное пиво на всю страну круче, чем реклама по федеральным каналам во время чемпионата мира по футболу. В итоге нам пришла такая идея. Жалко только, что вместо рассказов, как он пьет два дня безалкогольное пиво, великий футболист мог посвятить выходные мастер-классам для детей где-нибудь в Козульке», — приводит слова одного из руководителей супермаркета пива «Сибирское агентство новостей».

Напомним, что главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев был остановлен сотрудниками красноярской ДПС. Позже Аленичев отметил, что в баре употреблял исключительно безалкогольное пиво.

