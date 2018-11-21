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Татарстан и «Почта Банк» подписали «дорожную карту» о сотрудничестве

16:28, 21.11.2018
Татарстан и «Почта Банк» подписали «дорожную карту» о сотрудничестве
Фото: tatarstan.ru

Исполняющий обязанности премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин и первый заместитель президента — председателя правления ПАО «Почта Банк» Георгий Горшков подписали «дорожную карту» по развитию сотрудничества между Правительством Татарстана и банком.

«Сегодня Татарстан заинтересован в развитии безналичных форм расчетов, внедрения современных технологий. Этим для нас значимы принципы развития «Почта Банка». Подписание данного документа о сотрудничестве послужит важным целям. Мы надеемся, что это будет синергетический союз», — цитирует пресс-служба правительства Нигматуллина.

Документ предусматривает комплекс мер по укреплению взаимодействия в реализации ключевых социально значимых проектов и программ, направленных на повышение экономического потенциала и доступности финансовых услуг для жителей республики.

Отмечается, что «Почта Банк» представлен в 93 населенных пунктах во всех 43 муниципальных районах республики, в том числе в малых селах.

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