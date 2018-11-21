Власти Татарстана потратят до 36 млн рублей на проведение республиканской елки

Минмолодежи Татарстана объявило тендер на проведение Республиканской новогодней ёлки 2018. Начальная цена контракта составляет 36 млн рублей.

Согласно сообщению на портале госзакупок, заявки принимаются с 21 ноября до 7 декабря. Аукцион назначен на 10 декабря.

Республиканская елка должна быть проведена с 22 по 25 декабря, следует из техзадания. Здание, где пройдет мероприятие, должно вмещать не менее 8,4 тысячи зрителей, парковка возле него должна быть рассчитана на 200 автомобилей.

Подрядчик должен подготовить не менее 9,5 тысячи новогодних подарков.

Тексты к представлению должны быть написаны на русском и татарском языках. Техзадание также обязывает исполнителя подготовить анимационные ролики, фонограмму и творческие номера.

Состав кондитерских подарочных наборов подробно расписан. Подготовлено даже изображение портфеля, в который он должен быть упакован.

Ранее «Реальное время» писало, что расходы на новогоднюю иллюминацию в Казани выросли в десять раз. Теперь комитет внешнего благоустройства собирается потратить на новогоднее оформление города 107 млн рублей.