Минфин разместил ОФЗ на 10 млрд рублей

Минфин России на аукционе 21 ноября в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26223 с погашением в феврале 2024 года.



Речь идет о размещении ОФЗ на 10 млрд рублей при спросе 25,6 млрд рублей.

Как следует из сообщения министерства, цена отсечения составила 99,81% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,63% годовых. Средневзвешенная цена — 91,84% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,62% годовых.

Ранее Минфин РФ смог разместить на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26224 (с погашением 23 мая 2029 года) на сумму 6,535 млрд рублей.