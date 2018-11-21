В интернет-агрегаторы для самозанятых встроят функционал для уплаты налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует встроить приложения для уплаты налогов в интернет-агрегаторы, через которые самозанятые граждане предлагают свои услуги потенциальным клиентам.



«Через агрегаторы, по нашим оценкам, в России ищут работу около 2 млн человек. Приложение ФНС для уплаты налогов самозанятыми будет встроено в сам агрегатор, так что два отдельных приложения людям использовать не придется», — цитирует ТАСС замглавы ведомства Дмитрия Сатина.

Он отметил, что ФНС плотно взаимодействует с данными сервисами, и в перспективе агрегаторы, возможно, будут перечислять налоги самостоятельно за своих пользователей.

Ранее глава Федеральной налоговой службы предложил президенту России Владимиру Путину во время внедрения нового режима налога для самозанятых в 2019 году воздержаться от штрафов.

Напомним, депутаты Госдумы приняли в третьем и окончательном чтении пакет законов о проведении в Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях эксперимента по введению налога на профессиональный доход.