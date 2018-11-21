На площади у памятника «Миг на взлете» в Перми появится большой каток

Городские власти разместят новый каток у сквера им. М.И. Субботина рядом с памятником «Миг на взлете» в Перми.

Каток, размеры которого составят 1300 кв. метров, будет называться «Ледовый миг». Он будет огорожен ледовыми скульптурами с художественной подсветкой и ледовыми бортами со светодиодным освещением. Оформление рабочие выполнят в едином фирменном стиле, который был создан в этом году.

Кроме того, на площадке перед входом установят теплое помещение, где будут организованы прокат и заточка коньков, камера хранения и зона для переодевания. Вход со своими коньками будет бесплатным.

Залить каток планируется до 30 декабря, рассказали в мэрии Перми.

Напомним, новогоднюю иллюминацию на городских елках в Перми включат 28 ноября.