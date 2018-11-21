Инвестиционная активность предприятий Удмуртии выросла на 5,7%

Объем инвестиций предприятий Удмуртии в основной капитал по итогам 9 месяцев 2018 года увеличился на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он составил 55,9 млрд рублей, сообщили в Удмуртстате.

В основном предприятия вкладывали собственные средства, их доля — 82%. 7% составляют бюджетные средства, 2% — кредиты банков. При этом наибольший объем инвестиций — 10,7 млрд рублей — был направлен предприятиями по добыче полезных ископаемых.

Среди регионов ПФО Удмуртская Республика по объему инвестиций за январь — сентябрь 2018 года занимала 8-е место. Максимальный объем инвестиций освоен организациями Татарстана (368 млрд рублей) и Башкортостана (157 млрд рублей).

По объему инвестиций на душу населения Удмуртия занимала 9-е место с показателем 37 тыс. рублей.

Отметим, что ранее Минэкономики Удмуртии спрогнозировало объем инвестиций по итогам 2018 года на уровне 84,8 млрд рублей.

