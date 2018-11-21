Reuters может сократить до 25% штата в России — СМИ

Информационное агентство Reuters сокращает сотрудников в российском подразделении. Компания проводит оптимизацию по всему миру.



Речь идет о сокращении сотрудников тех отраслей, новости которых не пользуются спросом у покупателей информации, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к агентству.

В частности, Reuters решило, что новости про президента Владимира Путина в том формате, который применяет Reuters, не пользуются спросом у западных покупателей.



По данным одного из источников, может быть сокращено до четверти сотрудников. По словам другого, сокращения не настолько масштабные, а руководители агентства не раскрывали сотрудникам точное число людей, попавших под сокращения.