Средства клиентов в Ак Барс Банке за год выросли на 53 млрд рублей

Общий объем клиентских средств на счетах и срочных вкладах в Ак Барс Банке за год увеличился почти на 53 млрд рублей, следует из промежуточной отчетности банка по МСФО. На 1 октября объем составил 339,5 млрд рублей (+18% в годовом выражении). Прирост относительно начала июля — 21,6 млрд рублей, или 7%.

В частности, суммарные вклады физических и юридических лиц (кроме государственных и общественных организаций) выросли на 11% год к году — до 142,2 млрд рублей.

По объему поступления госсредств Ак Барс Банк по итогам 9 месяцев этого года вошел в топ-10 банков России, заняв 9-е место. С января по сентябрь банк привлек от государства и госкомпаний в общей сложности 571,5 млрд в рублевом эквиваленте.