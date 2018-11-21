Кредиторы Russian Standard намерены через суд изъять 49% банка Рустама Тарико

Держатели дефолтных бондов Russian Standard попытаются в суде изъять залог — 49% банка «Русский стандарт» Рустама Тарико.

По информации «Ведомостей», держателей этих бумаг уведомило об этом Лондонское подразделение Citibank, трасти евробондов Russian Standard на $545 млн.

Спор вокруг бондов зарегистрированной на Бермудских островах компании Russian Standard Ltd продолжается около года. Эти облигации кредиторы банка «Русский стандарт» получили в 2015 году в рамках реструктуризации двух выпусков евробондов банка на общую сумму $451 млн.



Схема реструктуризации предполагала денежную выплату в размере 18% от номинала и обмен старых бондов на новые — бонды RSL. Залогом по этим еврооблигациям, которые обращаются на Франкфуртской бирже, стало 49% банка «Русский стандарт».

