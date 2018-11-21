Эксперты назвали выполнимыми четыре из 12 национальных проектов из указа Путина

Рабочая группа Госсовета перед его заседанием, которое намечено на 23 ноября, признала исполнимыми четыре из 12 национальных проекта.

Кроме того, авторы доклада признали неисполнимым жилищный проект с учетом отведенной на него в данный момент суммы финансирования. От прямой оценки еще семи проектов эксперты отказались.

Исполнимыми авторы исследования назвали проекты по цифровой экономике, поддержке экспорта, науке и культуре, пишет «Коммерсант».

Рабочая группа также отметила «низкую комплексность» национальных проектов и «отсутствие нормативно-правовой базы» для их исполнения. Также эксперты назвали нереальными сроки реализации нацпроекта по поддержке малого бизнеса.

В связи с указанными замечаниями в Госсовете предложили создать специальную консультативную комиссию для контроля за достижением целевых показателей приоритетных проектов, а также сократить в них число контрольных показателей.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов попросил Москву четче определить критерии софинансирования национальных проектов.