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Эксперты назвали выполнимыми четыре из 12 национальных проектов из указа Путина

08:48, 21.11.2018
Эксперты назвали выполнимыми четыре из 12 национальных проектов из указа Путина
Фото: kremlin.ru

Рабочая группа Госсовета перед его заседанием, которое намечено на 23 ноября, признала исполнимыми четыре из 12 национальных проекта.

Кроме того, авторы доклада признали неисполнимым жилищный проект с учетом отведенной на него в данный момент суммы финансирования. От прямой оценки еще семи проектов эксперты отказались.

Исполнимыми авторы исследования назвали проекты по цифровой экономике, поддержке экспорта, науке и культуре, пишет «Коммерсант».

Рабочая группа также отметила «низкую комплексность» национальных проектов и «отсутствие нормативно-правовой базы» для их исполнения. Также эксперты назвали нереальными сроки реализации нацпроекта по поддержке малого бизнеса.

В связи с указанными замечаниями в Госсовете предложили создать специальную консультативную комиссию для контроля за достижением целевых показателей приоритетных проектов, а также сократить в них число контрольных показателей.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов попросил Москву четче определить критерии софинансирования национальных проектов.

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