В ЦБ раскритиковали китайские банки за расширенную интерпретацию санкций против России

Глава представительства Центробанка России в КНР Владимир Данилов заявил, что ряд китайских коммерческих банков расширительно интерпретирует санкции третьих стран в отношении Москвы.



По его словам, американские санкции, введенные против физических лиц, включенных в список SDN, не распространяются на юридические лица, в которых люди из SDN занимают посты, если в конкретных финансовых операциях они не представляют эти юридические лица.



«Таким образом, включение в список SDN не является причиной распространения санкций на весь банк. На этом приходится постоянно акцентировать внимание, потому что эта проблема чрезмерно трактуется китайскими коммерческими банками», — цитирует Данилова «РИА Новости».



Ранее сообщалось, что китайские банки блокируют или затягивают операции российских компаний. При этом проблемы наблюдаются у юрлиц и физлиц, которых санкции не коснулись.