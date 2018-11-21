Сегодня в Татарстане ожидается метель и до -5

В среду, 21 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода. Временами снег, днем местами метель На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, днем местами порывистый сильный до 16 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура воздуха днем — от 0 до -5 градусов. В Казани днем ожидается от -1°С до -3°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -2°С до -4°С.