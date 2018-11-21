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Сегодня в Татарстане ожидается метель и до -5

05:31, 21.11.2018
Сегодня в Татарстане ожидается метель и до -5
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 21 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода. Временами снег, днем местами метель На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, днем местами порывистый сильный до 16 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура воздуха днем — от 0 до -5 градусов. В Казани днем ожидается от -1°С до -3°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -2°С до -4°С.

Общество Татарстан
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