«Оренбург» подпишет контракт с защитником сборной Белоруссии

Фото: ABFF

Защитник БАТЭ и сборной Белоруссии Максим Володько вскоре станет игроком «Оренбурга». Об этом сообщает белорусская Трибуна.

26-летний игрок подпишет контракт с «Оренбургом» по окончании сезона в Белоруссии. Ранее Володько мог перейти в итальянский «Дженоа».

Отметим, что в случае перехода, игрок достанется «Оренбургу» бесплатно. Действующий контракт Володько с БАТЭ рассчитан до 31 декабря 2018 года, после чего он получит статус свободного агента.



В текущем сезоне чемпионата Белоруссии футболист провел 20 матчей, в которых отдал две голевые передачи.

«Оренбург» после 14 туров занимает 10-е место в чемпионате России.