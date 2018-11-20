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В мэрии Перми рассказали, почему IKEA не планирует в ближайшее время открывать ТЦ в регионе

10:47, 20.11.2018
В мэрии Перми рассказали, почему IKEA не планирует в ближайшее время открывать ТЦ в регионе
Фото: pixabay.com

В мэрии Перми прокомментировали ситуацию с возможным открытием торгового центра шведской компании IKEA на территории Пермского края.

По словам замглавы администрации Перми Виктора Агеева, регион находится в приоритетном списке, но пока корпорация не намерена заходит на рынок Прикамья.

«Ограничителем является политика компании по размещению торговых центров — они прекратили размещать ТЦ в России за пределами Подмосковья. Это обусловлено логистикой, и наличие любого нового ТЦ означает, что логистическое обслуживание должно быть изменено, а это достаточно болезненно», — передает слова Агеев издание Properm.ru.

Добавим, переговоры об открытии в Пермском крае магазина IKEA ведутся уже несколько лет.

Ранее сообщалось, что IKEA планирует открыть в Казани новый кинотеатр.

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