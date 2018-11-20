В число лауреатов конкурса «Воспитатель года России – 2018» вошла представительница Татарстана

В число 15 лауреатов конкурса «Воспитатель года России — 2018» вошла воспитатель детского сада №26 «Бэлэкэч» в Бугульминском районе Татарстана Елена Махринская.

На данный момент конкурсанты выполнили задания «Сочинение на заданную тему», «Мастер-класс» и «Педагогическое мероприятие с детьми». В третьем туре конкурсантов ожидают ток-шоу «Профессиональный разговор» и доклад-презентация «Мой успешный проект».

Победителя конкурса объявят на торжественной церемонии 21 ноября, сообщает в понедельник пресс-служба Министерства просвещения России.

Ранее Конституционный суд (КС) РФ выступил против практики увольнения на основании отсутствия профильного образования воспитателей детских садов, успешно работающих, а также регулярно проходящих повышение квалификации и аттестацию.

