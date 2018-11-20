Эксперты нашли звездную систему, которая вскоре может взорваться

Ученые обнаружили звездную систему, которая скоро может взорваться в сильнейшем гамма-всплеске, сообщает Европейская южная обсерватория (ESO).

Официальное название системы — 2XMM J160050.7-514245, однако из-за схожести со змеей астрономы дали ей и другое имя — «Апоп». Она состоит из звезд Вольфа — Райе, окруженных вихрем космической пыли.

Скоро скорость звездных ветров системы достигает 12 млн километров в час. Эти ветра привели к созданию вихря, окружающего звездную систему. В отличие от ветров, вихрь движется со скоростью менее двух млн километров в час. Этот разрыв в скоростях, предположительно, является результатом того, что одна из звезд в системе испускает одновременно быстрые и медленные ветра в разных направлениях. Поэтому ученые и пришли к выводу, что она скоро взорвется, передает «РИА Новости».

Ранее международная команда ученых не сумела обнаружить астероид Оумуамуа в той точке космического пространства, в котором он, согласно расчетам, должен находиться сейчас.