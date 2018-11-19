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Эксперт анонсировал постоянный риск девальвации рубля

18:09, 19.11.2018 1
Эксперт анонсировал постоянный риск девальвации рубля
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Среднемесячный курс рубля к доллару за октябрь снизился почти на 15% — с 57,7 до 65,9 рубля за доллар. При этом девальвация рубля может стать постоянной из-за многочисленных экономических факторов.

Средняя цена барреля Urals более чем на треть превышала показатель октября 2017 года ($79,3 против $56,4). Динамика сырьевых котировок больше не является определяющей для курса рубля, пишет директор инвестиционно-банковского департамента QBF Дмитрий Кипа.

При этом среди причин динамики рубля эксперт называет ускорение инфляции, отток капитала, неверие инвесторов в устойчивость экономического роста, нестабильность на развивающихся рынках и угрозу новых американских санкций.

Эти риски и дальше будут оказывать давление на курс, пусть даже в последние недели рубль немного стабилизировался. Более того, потенциальные драйверы девальвации лежат вне зоны досягаемости ЦБ, а потому угроза ослабления рубля может стать постоянной.

Ранее Банк России предупредил о риске двузначной инфляции в 2019 году. Однако ЦБ рассчитывает вернуть ее к целевому значению в 4% к концу 2020 года.

ЭкономикаФинансы
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:34
    Гнать таких экспертов на строительство БАМа, чтобы научились мыслить иными категориями. А Яндекс - пора национализировать, совсем распустились! В топе новостей убийства и чернуха. Совсем совесть потеряли!!!
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