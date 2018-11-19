Станимир Стоилов: «Сейдахмет снизил к себе требования»

Главный тренер сборной Казахстана Станимир Стоилов поделился мнением о 18-летнем нападающем ФК «Уфа» Еркебулане Сейдахмете, сообщает Sports.kz.

Сейдахмету сделали операцию в Германии в связи с серьезной травмой. На полное восстановление ему потребуется около трех месяцев.



— Сейдахмет за свой клуб провел с марта лишь два матча. Да, в сборной у него есть три-четыре игры. Значит, талант хороший, но чего-то не хватает. Ему надо еще учиться, или как-то заставить его… Или он снизил к себе требования.



— Вы расстроитесь, если он вернется в Казахстан?

— Если он будет хорошо развиваться здесь, то не расстроюсь. Какая разница? Если он будет играть за «Астану» или «Кайрат» в еврокубках… Разве «Уфа» лучше? Когда я в 21-22 года пришел в «Фенербахче» или потом поехал в Португалию, то всегда играл, никогда не сидел в запасе. Хороший футболист всегда найдет свое место.

