В центре Перми затопило улицу из-за прорыва водопровода

Коммунальная авария произошла в Перми вечером в воскресенье, 18 ноября.

В результате прорыва водопровода случился потоп на улице Николая Островского в районе дома №64. Вода затопила всю проезжую часть. Очевидцы выложили в соцсети видео с места происшествия.

Коммунальные службы приступили к ликвидации ЧП. Из-за прорыва без воды остались около тысячи человек. Отключено водоснабжение также в детском саду и школе, передает Business Class.

В текущий момент на месте происшествия ведутся ремонтные работы. В первой половине дня рабочие убрали с проезжей части наледь.

Напомним, ранее в Уфе в магазине «Магнит» случился потоп из-за прорыва трубы.