Новости происшествий

17:44 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В центре Перми затопило улицу из-за прорыва водопровода

16:49, 19.11.2018

Коммунальная авария произошла в Перми вечером в воскресенье, 18 ноября.

В результате прорыва водопровода случился потоп на улице Николая Островского в районе дома №64. Вода затопила всю проезжую часть. Очевидцы выложили в соцсети видео с места происшествия.

Коммунальные службы приступили к ликвидации ЧП. Из-за прорыва без воды остались около тысячи человек. Отключено водоснабжение также в детском саду и школе, передает Business Class.

В текущий момент на месте происшествия ведутся ремонтные работы. В первой половине дня рабочие убрали с проезжей части наледь.

Напомним, ранее в Уфе в магазине «Магнит» случился потоп из-за прорыва трубы.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты