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Goldman Sachs анонсировал снижение доллара в 2019 году

13:57, 19.11.2018
Goldman Sachs анонсировал снижение доллара в 2019 году
Фото: pixabay.com

Инвестбанк Goldman Sachs ожидает снижения доллара в 2019 году, поскольку рост экономики США замедляется, приближаясь к среднемировым показателям.

«Мы ждем ряда изменений в глобальной экономической ситуации, которые, наряду с несколькими негативными среднесрочными факторами, указывают скорее на понижательный, чем на повышательный тренд доллара в 2019 году», — сообщает Reuters со ссылкой на макроэкономический прогноз Goldman Sachs.

Отмечается, что в банке также пересмотрели прогноз для иены и ожидают роста японской валюты, а также укрепления латиноамериканских валют, шведской кроны, канадского, австралийского, новозеландского долларов и израильского шекеля.

Ранее десять крупнейших российских банков подняли ставки на валютные вклады. Это связано с продолжающимся оттоком денежных средств из-за боязни новых санкций.

ЭкономикаФинансы
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