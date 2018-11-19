Два автомобиля провалились под землю из-за обвала грунта в Уфе

В Уфе произошел провал грунта, в результате чего в яме оказались два автомобиля.

Инцидент случился 19 ноября в микрорайоне Нижегородка по улице Болотной. На место выехали специалисты регионального МЧС. Провал в размерах не увеличивается, угрозы жилому дому нет, пострадавших нет, сообщили в мэрии Уфы.

В настоящее время на месте находятся оперативные группы спасателей и коммунальные службы. Автомобили подняты из ямы. Причина провала выясняется.

Напомним, ранее в Казани произошло обрушение асфальта. Ширина провала составила 4 метра и глубина — 7,5 метра.