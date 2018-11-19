Саратовский «Автодор» возглавил Душан Алимпиевич

Саратовский «Автодор» определился с кандидатурой главного тренера. Им стал 32-летний сербский специалист Душан Алимпиевич, в минувшем сезоне одержавший с белградской «Црвеной Звездой» 11 побед в 30 матчах Евролиги, сообщает пресс-служба баскетбольного клуба.

Его ассистентами будут Небойша Вагич и Дмитрий Болдаев. С Алимпиевичем заключен контракт на сезон-2018/19.

За плечами Душана 10 лет тренерской работы в профессиональном баскетболе. Ранее возглавлял сербские клубы «Нови-Сад», «Войводина» (Нови-Сад), «Спартак» (Суботица) и ФМП (Белград).

Президент «Автодора» Владимир Родионов прокомментировал этот выбор: «Рассматривали большое количество кандидатов на вакантную должность главного тренера и остановили свой выбор на Алимпиевиче. Получили по сербскому специалисту максимально положительные отзывы, лично встретились и на протяжении нескольких дней общались с ним в Саратове, в итоге приняв решение о заключении контракта. Это молодой, харизматичный специалист, имеющий опыт работы в клубе Евролиги. С Алимпиевичем наша команда должна значительно прибавить в защите и организации игры».