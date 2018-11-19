В Татарстане в 2019 году можно будет подать заявку на проведение митинга через госуслуги или МФЦ

В Татарстане в 2019 году можно будет подать заявку на проведение пикета или митинга через портал государственных услуг или многофункциональный центр (МФЦ). Об этом стало известно в ходе очередного заседания Госсовета Татарстана пятого созыва.

Отмечается, что в первом полугодии следующего года Госсовет РТ рассмотрит проект изменений в республиканский закон Республики Татарстан «Об обеспечении условий реализации прав граждан на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в Республике Татарстан», передает корреспондент «Реального времени».

Напомним, что в выходные на территории мемориального комплекса Международного аэропорта «Казань» прошел траурный митинг, посвященный памяти жертв авиакатастрофы самолета «Боинг-737».