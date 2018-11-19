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Россияне назвали маршрутное такси самым опасным видом общественного транспорта

07:20, 19.11.2018
Россияне назвали маршрутное такси самым опасным видом общественного транспорта
Фото: 82.mchs.gov.ru

Около половины жителей России (47%) считают самым опасным видом транспорта маршрутное такси.

По мнению 38% респондентов, наиболее опасным видом транспорта является самолет, говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Почти четверть опрошенных — 23% — считают самым опасным средством передвижения междугородний автобус, 17% — наземный городской транспорт, передает «РИА Новости».

Опрос проводился 9 ноября 2018 года среди 1 600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.

Отметим, что с начала 2018 года в России произошло более 136 тысяч ДТП. В них погибли 14,8 тысячи человек.

Общество
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