Сегодня в Татарстане может выпасть снег

В понедельник, 19 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода. Временами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Возможно образование гололедицы.

Ветер западный, северо-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура воздуха днем — от -2 до +2 градусов. В Казани днем ожидается от 0°С до +2°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от 0°С до -2°С.