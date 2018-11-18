«Уфа» и «Рига» разыграют Korantina Homes Cup-2018

В воскресенье, 18 ноября, на Кипре завершится международный товарищеский турнир по футболу Korantina Homes Cup-2018. В нем принимают участие две команды чемпионата Кипра — ФК «Пафос» и «АЕЛ» из Лимасола, ФК «Уфа» (Россия) и ФК «Рига» (Латвия).

В матче за 3 место сыграют киприоты. А в финале встретятся «Уфа» с «Ригой».

В полуфналах уфимцы обыграли прошлогоднего финалиста турнира «Пафос» со счетом 2:1, голы на счету Ловро Бизяка и Игоря Безденежных.

Рижане выиграли у лидера чемпионата Кипра «АЕЛа» со счетом 2:0. В составе «Риги» голы забили Иван Енин и поляк Камиль Белински.

Финал начнется в 20.00 мск. «Уфа» является прошлогодним победителем этого турнира.

