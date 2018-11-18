Максим Михайлов: «Питерский «Зенит» без Камехо — это неполноценный соперник»

Диагональный казанского «Зенита» Максим Михайлов подвел итоги матча за Суперкубок против питерского «Зенита»:

— Безусловно, очень рады, что выиграли Суперкубок. Вдвойне приятно, что обыграли такую сильную команду, как питерский «Зенит». Наверное, все-таки без Камехо это был неполноценный по силе соперник. Ореоль в прошлом году на себе «тащил» команду. В этом году к нему добавился такой мощный игрок, как Грозер, поэтому в атаке потенциал их команды сильно вырос. Но тем не менее они действовали сегодня хорошо и без кубинца.

— Что не так пошло во второй партии?

— Тяжело сказать. Начали сами ошибаться. Возможно, чуть расслабились после легко выигранного первого сета. Плюс питерцы добавили на подаче. Наверное, это их главное оружие. Тяжело справляться с подачами Грозера, Панкова и других их лидеров.

— Главный тренер гостей отметил именно вас и сказал, что «с казанской «пушкой» Михайловым мы сегодня не справились»…

— Нет, я бы не сказал, что я сегодня подавал прям очень хорошо. Моментами — да, действительно, неплохо. Но в целом я недоволен сегодня своей подачей. Ошибок тоже хватало, стабильности нет.

— У вас сегодня 67% в атаке. Удовлетворены?

— Атака — это взаимодействие всей команды. Тут и прием помог, и Саша Бутько здорово пасовал. Мне оставалось только все не испортить. Поэтому благодаря игре всей команды удалось достичь такого высокого процента в атаке, — приводит слова Михайлова корреспондент «Реального времени».

Напомним, что сегодня казанский «Зенит» победил питерский «Зенит» в матче за Суперкубок, совмещенном с 5-м туром чемпионата России. Игра прошла в Казани и закончилась со счетом 3:1 (25:16, 21:25, 25:15, 25:20).

Таким образом, клуб из столицы РТ в седьмой раз завоевал Суперкубок России.

21 ноября казанцы сыграют в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов и примут на своей площадке немецкий «Франкфурт».

