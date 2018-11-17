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СК начал проверку после ДТП под Саратовом с пятью погибшими

16:52, 17.11.2018
СК начал проверку после ДТП под Саратовом с пятью погибшими
Фото: yusut.sledcom.ru

Следователи начали проверку по факту столкновения автобуса и грузового поезда на переезде в Саратовской области, в результате которого погибли пять человек.

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Следствию предстоит проверить соблюдение машинистом поезда законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сообщило Южное следственное управление на транспорте СК РФ.

Ранее стало известно, что при столкновении поезда и автобуса в Озинском районе Саратовской области погибли пять человек, все они — граждане Узбекистана. В Госавтоинспекции России рассказали, что водитель автобуса, следовавший от границы с Казахстаном, выехал на железнодорожный переезд на красный свет светофора.

Происшествия
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