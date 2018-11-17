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Россия увеличила вложения в гособлигации США до 14,4 млрд долларов

13:35, 17.11.2018
Россия увеличила вложения в гособлигации США до 14,4 млрд долларов
Фото: pixabay.com

Россия увеличила объем вложений в ценные бумаги правительства США до $14,4 млрд в сентябре. В августе эта сумма составляла $14 млрд.

На данный момент Россия не входит в число стран, которые больше других инвестируют в облигации правительства США, передает ТАСС со ссылкой на данные министерства финансов США. Первое место занимает Китай, вложивший в эти активы $1,151 трлн. На втором месте идет Япония — $1,028 трлн. На третьей позиции находится Бразилия — $317 млрд.

Напомним, в июле стало известно, что вложения в американские гособлигации достигли 11-летнего минимума и упали до 14,9 млрд долларов. Отмечалось, что только с апреля по май, портфель российских вложений в американские казначейские обязательства сократился втрое.

Так, РФ выбыла из числа 33 крупнейших держателей госдолга США, тогда как на конец марта занимала 16-ю строчку с показателем в 96,1 млрд долларов.

ЭкономикаФинансы
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