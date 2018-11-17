Хабиров пообещал выделять больше денег на ремонт подъездов в Башкирии

Врио главы Башкирии Радий Хабиров решил больше внимания уделять ремонту многоквартирных домов. В частности, он возмутился состоянием подъездов в Уфе.

После одного из обходов руководитель республики заявил о необходимости пересмотра программы по благоустройству подъездов и дворов.

Хабиров подчеркнул, что муниципалитеты не справляются с финансовой нагрузкой, поэтому «вот такие подъезды пока остаются нашей реальностью».

«Условно: на каждый рубль, который вложит город, мы добавим еще три. И постепенно приведем все в порядок», — приводит слова врио главы РБ ProUfu.ru.

Он отметил, что состояние подъезда нельзя считать мелочью, а также подчеркнул, что оно влияет на настроение жителей республики.