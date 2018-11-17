Новости общества

12:59 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Хабиров пообещал выделять больше денег на ремонт подъездов в Башкирии

11:16, 17.11.2018 1

Врио главы Башкирии Радий Хабиров решил больше внимания уделять ремонту многоквартирных домов. В частности, он возмутился состоянием подъездов в Уфе.

После одного из обходов руководитель республики заявил о необходимости пересмотра программы по благоустройству подъездов и дворов.

Хабиров подчеркнул, что муниципалитеты не справляются с финансовой нагрузкой, поэтому «вот такие подъезды пока остаются нашей реальностью».

«Условно: на каждый рубль, который вложит город, мы добавим еще три. И постепенно приведем все в порядок», — приводит слова врио главы РБ ProUfu.ru.

Он отметил, что состояние подъезда нельзя считать мелочью, а также подчеркнул, что оно влияет на настроение жителей республики.

ОбществоВластьИнфраструктура Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:29
    Радий Фаритович! Спасибо,Вам уделили внимание не столь мелочью ...Мы на своей площадке покрасили пол ,ну ладно нам приятно ,но мы не можем так часто вкладываться ...Мы ж пенсионеры! И все равно мы так рады Вам , Вы такой хороший глава РБ ...Знаете и без выборов мы за Вас ... на выборы не ходила ,а сейчас буду голосовать и только за Вас!!!!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты