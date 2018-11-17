Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег с моросью и до +1

В субботу, 17 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси. Возможно образование гололедицы.

Ветер юго-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура воздуха днем — от -4 до +1 градусов. В Казани днем ожидается от -1°С до +1°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от 0°С до -5°С.