Роспотребнадзор: кишечная инфекция в школе в Пензенской области могла появиться из-за работника столовой

Управление Роспотребнадзора по Пензенской области выявило вероятную причину групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией среди учащихся школы в селе Бессоновка, 19 из которых были госпитализированы.

«В ходе эпидемиологического расследования установлен пищевой путь передачи, вероятным источником инфекции послужил один из работников школьного пищеблока, у которого выделен возбудитель острой кишечной инфекции», — сообщается на сайте ведомства в пятницу.

Окончательное заключение будет дано после исследования взятых в школе проб в Центральном научно-исследовательском институте эпидемиологии Роспотребнадзора России.

В настоящее время в образовательном учреждении продолжается карантин, проведена заключительная дезинфекция.