Итоги дня: уход из жизни Сакины Шаймиевой, новое расследование о Петрове и Боширове, санкции США против Китая

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 16 ноября.

Сегодня ушла из жизни Сакина Шаймиева, супруга Минтимера Шаймиева, первого президента и Государственного Советника Республики Татарстан. В час дня в казанской мечети «Марджани» прочли джаназа-намаз (заупокойную молитву). Президент Татарстана Рустам Минниханов и другие должностные лица подписали официальный некролог по случаю кончины Сакины Шаймиевой.

The Insider и исследовательская группа Bellingcat выяснили, что подозреваемые британскими следователями в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Александр Петров и Руслан Боширов могли получить визы в Великобританию с помощью сотрудников ФСБ России. Они якобы имели доступ к системе визового центра через сотрудника TLScontact.

США могут ввести санкции против Китая из-за «лагерей перевоспитания» уйгуров. В лагерях, по версии экспертов ООН, заключенных «отучают» от ислама, заставляют есть свинину, петь патриотические китайские песни и учить китайский язык. В Китае нарушение прав уйгуров отрицают.

В Федерации профсоюзов Татарстана определили трех кандидатов в председатели. В списке фигурируют депутат Госсовета РТ Елена Кузьмичева, первый зампред профкома «Татнефти» Андрей Зимин и и.о. председателя Татьяна Васильева.

Между тем депутаты Госсовета Татарстана одобрили выплаты пострадавшим клиентам «ТФБ Финанс». В реестр кредиторов попадут 378 человек. Клиенты «ТФБ Финанс» могут рассчитывать на 189 млн рублей, а каждый из вкладчиков получит до 500 тысяч рублей.