Путин раскритиковал систему льготного обеспечения лекарствами в России

Президент России Владимир Путин заявил, что существующая в России система льготного обеспечения лекарствами малопродуктивна и не учитывает потребностей конкретного человека.

«Очевидно, что на местах нужно наводить порядок и с регистром льготных категорий граждан, и с перечнем препаратов для них», — отметил президент России.



Также Путин отдельно остановился на проблеме доступности именно льготных лекарств. По словам главы государства, не всегда известно, какое число жителей имеет право на льготные лекарства, сколько пользуются льготой и по какой из государственных программ.

Президент отметил, что в разных регионах отличаются и перечни препаратов, которые доступны льготным категориям граждан.



«То есть где-то это получают по льготным рецептам, а где-то просто платят. И возмущение таким положением дел абсолютно оправданно», — цитирует Путина «РИА Новости».



Напомним, что с начала 2018 года закупки льготных лекарств в России упали на 20%.