Шамиль Газизов: «Дивеев засветился довольно-таки неплохо»

Фото: Дмитрий Слезин

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов в интервью «Спорт-Экспрессу» прокомментировал интерес к молодому уфимскому защитнику Игорю Дивееву со стороны других клубов:



— Лондонский «Арсенал» продолжает следить за вашим молодым защитником Дивеевым?

— Да, конечно, продолжает. И не только «Арсенал». Он засветился довольно-таки неплохо. Уже три раза выходил в матчах чемпионата России. Думаю, что может получить шанс и в оставшихся встречах в этом году. Интерес к нему есть. Молодой парень, талантливый, способный. Но в его возрасте и заключается основная опасность. Как он дальше себя поведет, не остановится ли в развитии? Все зависит от многих факторов. Но в первую очередь от него самого, — сказал Газизов.