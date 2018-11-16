Оганесяны стали владельцами московского «Арарата»

Семья известного футбольного менеджера Валерия Оганесяна стала единоличным владельцем московского «Арарата», сообщает Sport24.ru.

«Это так. В ближайшее время у нас появятся аккаунты в социальных сетях для связи с болельщиками. Остальная информация относительно клуба и команды будет появляться постепенно. Мы никуда не спешим, строим команду. Первый матч у нас уже в это воскресенье с «Долгопрудным» на стадионе «Луч», — приводит слова Оганесяна 360tv.ru.

По окончании минувшего сезона «Арарат»Ю выигравший турнир в своей зоне, отказался от участия в чемпионате ФНЛ. Часть футболистов команды вошли в состав «Арарат-Армения», который был заявлен в чемпионат Армении.