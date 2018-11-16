Шамиль Газизов: «Думаю, Томаров возглавит аналитический отдел»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в большом интервью «Чемпионату» прокомментировал варианты трудоустройства экс-главного тренера Сергея Томарова.



— Думаю, Томаров возглавит аналитический отдел. Сейчас ему надо просто отдохнуть и успокоиться. Его выбор был очевиден. Моя задача, как руководителя и человека, который развивает футбол, — кадровая политика. Мы готовим тренеров, менеджеров — всех специалистов в аспекте футбола. И если своим молодым не даем возможности поработать, то грош нам цена. Уверен, через определенное время у Томарова получится, — считает функционер.

Напомним, и.о. главного тренера «Уфы» в начале ноября назначен Дмитрий Кириченко.

