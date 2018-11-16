В КНДР провели испытания нового оружия

В КНДР провели испытания нового стратегического вооружения. Его разработки начались еще при предыдущем руководителе страны Ким Чен Ире.



«После демонстрации мощи нового оружия верховный лидер Ким Чен Ын заявил, что ученые и промышленники проделали огромную работу, которая призвана повысить обороноспособность страны», — передает «Интерфакс».

Отмечается, что Ким Чен Ын что КНДР отдает приоритет развитию оборонных технологий и научных разработок в этой сфере. При этом нет никаких подробностей о том, какое именно оружие было испытано не приводится.

Напомним, что 24 мая КНДР демонтировала ядерный полигон. Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил американских инспекторов посетить ядерный полигон в Пхунгери, чтобы убедиться в полном его демонтаже.