Ученые обнаружили подо льдом Гренландии огромный метеоритный кратер

Группа ученых обнаружила под ледником Гайавата на северо-западе Гренландии метеоритный кратер диаметром около 31 километра. Соответствующая статья опубликована в журнале Science Advances.

Кратер был найден под почти километровым слоем льда. Он находится на 25 месте по размеру на Земле и по площади больше Парижа.

По мнению ученых, кратер мог возникнуть в результате падения метеорита Гайавата от 12 тыс. до 3 млн лет назад. В дальнейшем планируется установить точный возраст кратера.

Ранее геологи обнаружили следы множества других планет в недрах Земли.