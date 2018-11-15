Итоги дня: дело о «грязных» тендерах в Казани, смягчение статьи об экстремизме, налог для самозанятых

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 15 ноября.

Советский районный суд Казани оправдал четырех фигурантов по делу о «грязных» тендерах на нанесение дорожной разметки. По предположению следователей, контракты в пяти районах Казани в 2015 году были заключены по завышенным расценкам с ООО «Стройтелеком» в обход победителей торгов — ООО «Гром» и ООО «Фирма «Автогаз». Перечислив доводы стороны обвинения, суд счел их не доказывающими вину подозреваемых.

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроекты президента о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ об экстремизме. Уголовная ответственность будет наступать, если нарушение совершено более одного раза в течение года. Административное наказание будет предусматривать штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы или арест на 15 суток.

Кроме того, депутаты приняли в третьем и окончательном чтении пакет законов о проведении в Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях эксперимента по введению налога на профессиональный доход. С 1 января 2019 года будет введен налог в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров физическим лицам, и 6% — в отношении доходов, полученных от реализации индивидуальным предпринимателям.

Сегодня скончалась заслуженная артистка России, народная артистка Республики Татарстан Рауза Хайретдинова. Гражданская панихида состоится завтра, в 10.00, в здании Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с визитом в Китай. Там он посетил предприятия по производству автомобилей Beiqi Foton Motor Co. Ltd. и GAC, а также обсудил перспективы межрегионального взаимодействия с вице-губернатором провинции Гуандун Оуяном Вэймином.