Тренер БК «Нижний Новгород» Зоран Лукич: «Нам нужно много работать над деталями»

В матче баскетбольной Лиги чемпионов ФИБА «Нижний Новгород» на выезде обыграл латвийский «Вентспилс» (80:75). Для российского клуба это третья победа в турнире. В составе победителей самым результативным стал Кендрик Перри. В его активе 19 очков.

Главный тренер нижегородской команды Зоран Лукич так прокомментировал успех:



— В первую очередь я хочу поздравить Кендрика с возвращением на площадку после тяжелой травмы. Что же касается игры, мы не смогли показать умный баскетбол во второй половине. Мы прекрасно знали, на что способен соперник, но действовали невнимательно и в защите, и в нападении. Не смогли принять верные решения, за исключением, пожалуй, последней минуты. Две заключительные атаки в исполнении Кендрика — это было действительно сильно. Нам нужно много работать над деталями и стремиться к более качественному баскетболу, — считает наставник.



В следующем матче «Нижний Новгород» 21 ноября дома сыграет с немецким «Людвигсбургом».