Антон Ландер: «Теперь «армейцы» стали еще сильнее, но и «Ак Барс» не стоит на месте»

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Центральный нападающий «Ак Барса» Антон Ландер поделился ожиданиями от игры против бывшего соперника по финалу Кубка Гагарина — московского ЦСКА.



«Мы серьезно настроены на матч с ЦСКА. Хорошо понимаем, насколько силен наш соперник. Это очень организованная команда с отличными игроками во всех линиях. У них нет слабых звеньев. Мы убедились в этом еще во время весеннего финала — несмотря на нашу победу, ЦСКА создал нам очень много проблем.



Теперь «армейцы» стали еще сильнее, но и «Ак Барс» не стоит на месте. Мы не очень ровно провели начало сезона, но постепенно стабилизируем свою игру и намерены бороться за победу в каждом матче», — приводят слова Ландера «Известия».