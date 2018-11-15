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Артем Лукоянов: «ЦСКА хочет доказать, что в этом сезоне они намного сильнее нас»

12:49, 15.11.2018
Артем Лукоянов: «ЦСКА хочет доказать, что в этом сезоне они намного сильнее нас»
Фото: ak-bars.ru

Форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов поделился мыслями о матче против ЦСКА и о том, почему для москвичей этот матч особенный.

Вы впервые встречаетесь с ЦСКА с момента финала Кубка Гагарина. Игра будет сильно отличаться от того, что было в плей-офф?

— Думаю, тот матч еще долго будут вспоминать. А по поводу сегодняшнего матча — это новый сезон, у соперника тоже команда изменилась, есть новые задачи, поэтому будет совсем другая игра. Конечно, им хочется выиграть, показать, что в этом году они намного сильнее. Но и мы готовы доказать, что играем на этом же уровне, что «Ак Барс» — топ-клуб. Это будет очень хорошая проверка для нас, думаю, игра получится жесткой и зрелищной, — приводит слова нападающего пресс-служба казанского клуба.

СпортХоккей Татарстан
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