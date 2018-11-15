Еркебулан Сейдахмет: «Обещаю вернуться сильным! Алға, Қазақстан!»
Нападающий ФК «Уфа» и сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет прокомментировал поддержку болельщиков в социальных сетях после полученной травмы.
— Дорогие друзья, вчера на тренировке я получил травму. Обследование выявило перелом. Предстоит операция. Утром вылечу в Германию. Это футбол, такое бывает. Спасибо за вашу поддержку! Спасибо за пожелания! Обещаю вернуться сильным! Алға, Қазақстан! — сказал Сейдахмет.
По словам главного тренера сборной Казахстана Станимира Стоилова, на полное восстановление Сейдахмету потребуется около трех месяцев, в ближайшее время он полетит в Германию на операцию.
В этом году Еркебулан провел четыре матча в Лиге наций, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.СпортФутбол Башкортостан
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