Еркебулан Сейдахмет: «Обещаю вернуться сильным! Алға, Қазақстан!»

Нападающий ФК «Уфа» и сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет прокомментировал поддержку болельщиков в социальных сетях после полученной травмы.



— Дорогие друзья, вчера на тренировке я получил травму. Обследование выявило перелом. Предстоит операция. Утром вылечу в Германию. Это футбол, такое бывает. Спасибо за вашу поддержку! Спасибо за пожелания! Обещаю вернуться сильным! Алға, Қазақстан! — сказал Сейдахмет.

По словам главного тренера сборной Казахстана Станимира Стоилова, на полное восстановление Сейдахмету потребуется около трех месяцев, в ближайшее время он полетит в Германию на операцию.

В этом году Еркебулан провел четыре матча в Лиге наций, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.