Новости спорта

12:15 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Владимир Анциферов: «Болельщики создали в «Звездном» очень уютную атмосферу»

11:50, 15.11.2018
Владимир Анциферов: «Болельщики создали в «Звездном» очень уютную атмосферу»
Фото: www.avtodor.ru

БК «Автодор» победил в домашнем матче Кубка ФИБА-Европа чешский «Пардубице» со счетом 129:91.

И.О. главного тренера «Автодора» Владимир Анциферов прокомментировал исход победного поединка:

— Благодарю всех без исключения игроков за предельную самоотдачу в нападении. Когда же мы дополнительно включались в защите, то сразу удавалось резко уходить в отрыв.

Болельщики создали в «Звездном» очень уютную атмосферу, за что им огромное спасибо! Команда чувствовала поддержку трибун и единение с болельщиками, отблагодарив их ярким, результативным баскетболом и красивой победой, — сказал наставник саратовского коллектива.

СпортБаскетбол
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты