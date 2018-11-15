Владимир Анциферов: «Болельщики создали в «Звездном» очень уютную атмосферу»

БК «Автодор» победил в домашнем матче Кубка ФИБА-Европа чешский «Пардубице» со счетом 129:91.



И.О. главного тренера «Автодора» Владимир Анциферов прокомментировал исход победного поединка:

— Благодарю всех без исключения игроков за предельную самоотдачу в нападении. Когда же мы дополнительно включались в защите, то сразу удавалось резко уходить в отрыв.

Болельщики создали в «Звездном» очень уютную атмосферу, за что им огромное спасибо! Команда чувствовала поддержку трибун и единение с болельщиками, отблагодарив их ярким, результативным баскетболом и красивой победой, — сказал наставник саратовского коллектива.

