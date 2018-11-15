США потратили на войны почти $6 трлн с 2001 года – исследование

США потратили около 5,9 трлн долларов на ведение боевых действий за последние 20 лет. Всего в результате войн погибли почти полмиллиона человек.



В сумму, помимо потраченных Пентагоном денег, входят «связанные с войной расходы со стороны Госдепартамента, расходы на уход за ветеранами войны, проценты по долгу за войны, предотвращение террористических актов и реагирование на них со стороны министерства внутренней безопасности», передает ТАСС со ссылкой на данные исследования профессора Брауновского университета Неты Крауфорд.

Отмечается, что всего в результате боевых действий погибли более 480 тыс. человек, 244 тыс. из которых — мирные жители. Около 10 млн человек были вынуждены сменить место жительства.

При условии, что боевые действия завершатся к 2023 году, общая сумма расходов составит, по мнению Крауфорд, по меньшей мере $6,7 трлн, не считая процентов по долгу.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты в случае вооруженного конфликта могут проиграть войну России или Китаю. Это произойдет, если власти не предпримут мер для ликвидации сложившегося кризиса национальной безопасности.