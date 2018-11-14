Мэр Ижевска отреагировал на призыв Бречалова навести порядок в городе: «Подходы к благоустройству надо менять»

Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев отреагировал на призыв главы Удмуртии Александра Бречалова навести порядок в Ленинском районе города. Для этого он провел заседание штаба по благоустройству в районе.

«Собрал городские службы, представителей управляющих компаний и советов домов. Для меня совершенно очевидно, что подходы к благоустройству надо менять. Основной принцип — КОМАНДНАЯ работа, но ПЕРСОНАЛЬНАЯ ответственность», — написал он на странице в сети «ВКонтакте».

Ранее Бречалов обратился к Бекмеметьеву с просьбой «посмотреть» по руководителю Ленинского района города, которого он ранее раскритиковал за беспорядок и мусор в парке.

«Но в городе надо наводить порядок. Вот эти «местные царьки», сидящие на своих местах, уже совсем границы потеряли», — сказал глава республики.